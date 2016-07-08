中国新债：青海定向发5.56亿元专项地方债，利率较下限上浮约15%

路透上海7月8日 - 中国青海省财政厅周五公告，当日采用定向承销方式发行了总额5.5598亿元人民币的专项地方债，中标利率较下限上浮幅度均为15%。

青海省本次定向发行的专项债包括三、五、七和10年四个期限，利率依次为2.92%、3.06%、3.25%和3.25%。

以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元） 期限（年 利率（%） 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（%

别 ） ） ） ） 专项债 1.1598 3年 2.92 2.54 +38 15

券 专项债 1.62 5年 3.06 2.67 +39 15

券 专项债 1.62 7年 3.25 2.83 +42 15

券 专项债 1.16 10年 3.25 2.83 +42 15

券 合计 5.5598

青海省周五上午招标发行的三、五、七和10年四期专项地方债，中标利率分别为2.64%、2.81%、2.98%和3.03%，较投标区间下限分别上浮10个基点（bp）、14bp、15bp和20bp，对应的投标倍数依次为2.41倍、1.59倍、1.62倍和1.33倍。

据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行约3.6万亿元，其中公开招标方式占约75%。 而去年中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)