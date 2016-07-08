离岸人民币：重庆粮食集团发行中新合作项目下首个离岸人民币债券

路透上海7月8日 - 中国重庆粮食集团近日发行“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”下首个境外人民币债券，规模为10亿元人民币，星展银行 和中国农业银行 为联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。

星展银行新闻稿指出，该债券期限三年，发行利率为4.02%，由农业银行提供人民币计价的不可撤销备用信用证。此次债券发行第一次实现了境内主体境外发行债券后全额汇回使用的创新模式。

星展银行固定收益部主管李福陈表示,“作为英国退欧之后发行的第一笔企业离岸人民币债以及2016年发行的最大规模企业离岸人民币债，此次债券发行的意义重大。”

他透露，债券认购订单来自约100个投资者，总金额超过90亿元。通过这次交易，债券发行方重庆粮食集团直接从中新（重庆）战略性互联互通项目中获益，与国际资本市场无缝衔接。

“中新（重庆）战略性互联互通示范项目”是中国与新加坡继中新苏州工业园区、天津生态城两个合作项目之后，于2015年11月7日在新加坡签署了以重庆为运营中心，金融、航空、物流运输和信息通信技术为重点行业的第三个政府间合作项目。（完）