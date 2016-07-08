中国保险：保监会强化保险公司关联交易信息披露，防范保险经营风险

路透北京7月8日 - 中国保监会周五发布《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》，以规范保险公司关联交易行为，增强信息公开透明度，防范保险经营风险。

保监会网站发布的新闻稿称，保险公司需扩大披露范围，在规定时限内，按照交易类型、交易金额分类，对重大关联交易、资金运用类关联交易及一般关联交易进行逐笔或合并信息披露，并对逐笔、合并披露的适用范围和条件分别予以明确。

“随着保险市场快速发展，保险投资主体日益多元化，资金运用渠道持续拓宽，保险公司关联交易种类和规模迅速增长。”保监会称，“但同时，保险公司关联交易在比例控制、信息披露、风险管控等方面存在的问题值得关注。”

通知并指出，保险公司需细化披露内容，明确各类关联交易需披露的具体要素、渠道和方式，保险公司需完整准确披露相关信息；明确重大关联交易与保险公司总资产的比例关系或单笔交易金额标准，对重大关联交易的认定范围进一步扩大。

此外，强化法律责任，明确保险公司董事会对公司关联交易合规性负最终责任，董事会秘书是关联交易信息披露责任人，并分别对保险公司、信息披露责任人等明确了相应的监管措施。

保监会在答记者问中称，信息披露作为以透明度为基础的市场约束的手段发挥着越来越重要的作用；通知可通过强化关联交易信息披露，增强市场信息透明度，促使保险公司严格自律，形成有效的关联交易外部约束和监督机制。