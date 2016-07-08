中国经济：整改审计查出的问题，通过改革提高公共资金绩效--国务院

路透北京7月8日 - 中国国务院周四召开常务会议称，已部署各地各部门整改审计查出的问题，通过改革完善制度提高公共资金绩效；并听取政府和社会资本合作模式推广情况汇报，推动更有效激发社会投资活力。

中国政府网刊登新闻稿称，要以整改审计查出的问题倒逼改革，把行政审批、财政体制、国有资产等改革推向纵深。同时要改革完善财政资金绩效管理，从制度上盘活存量资金，推动重大决策部署落实和重大项目加快落地，更好发挥政府投资基金引导社会资金支持创业创新的作用。

另外，要完善监管机制，强化对整改的督促检查，整改结果要于10月底前报告国务院。

“完善监管机制，严格规范国有资产、三公经费和扶贫等民生资金，密切关注可能增加政府债务的潜在风险点。”常务会议称，对以各种方式骗取财政资金、违反财政收支规定等行为严肃问责追责，规范金融业务创新、防范金融风险。

会议并指出，推广政府和社会资本合作模式，对推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，增加有效供给，实施创新驱动发展战略，推动大众创业、万众创新，发展新经济，促进稳增长、补短板、扩就业、惠民生，具有重要意义。

对此，要在公共服务和基础设施等领域进一步放宽市场准入，对各类社会资本一视同仁，减少和简化不必要的审批。同时，积极推进供水、供气、供热等价格改革，根据政府和社会资本合作不同付费方式、运作模式，完善财税优惠、用地招拍挂、融资支持、资本退出等配套政策，探索项目经营权、收益权资产证券化，建立合理回报机制。

另外，要强化合作双方契约意识，规范履约行为，保护合法权益，提高政府履约能力。加强规范和监管，防范地方政府变相举债行为，避免形成过度的政府支出责任。同时加快完善法律法规，加快推进政府和社会资本合作领域立法进程。（完）

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