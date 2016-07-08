国际油市：亚洲燃料油价差进一步缩窄，预计有更多西方船货到岸

路透新加坡7月8日 - 亚洲高硫燃料油价差周五连续第三个交易日缩窄，交易员表示买需持续，与此同时互换价格下跌，因市场预期8月供应料增加。

汤森路透数据显示，180-cst燃料油跨月价差缩窄至贴水0.50美元，为1月22日以来最窄。380-cst燃料油价差缩窄至贴水0.50美元，为5月5日以来最窄。

与此同时，7月和8月平均互换价格较周四下跌近9美元。

“预期将会出现大量供给，”一位新加坡的交易员说。

International Enterprise (IE) Singapore周四的数据显示，7月6日新加坡燃料油库存增长165万桶至2,691万桶。

交易员和船运经纪人表示，自6月27日以来大约10艘巨型油轮被租用，主要用于将燃料油从西方运往新加坡。

“预计8月会有更多燃料油运抵--约300万吨，”另一位在新加坡的交易员说。

该交易员表示，7月运达的燃料油估计在260万吨左右。

“基本面来看，供给侧有变化，预计会有更多的燃料油，”他说。

能源咨询公司BMI Research在周五的一份报告中表示，2017年起燃料油价格预计会走坚，受原油价格改善提振，但交易低迷和高库存料将压制涨幅。

该公司预计，今年380-cs燃料油平均价格预计为每吨243美元，明年将攀升至301.50美元。

新加坡现货市场上，Coastal以每吨243美元从BP买入20,000吨船期为8月3-7日的380-cst燃料油。(完)

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