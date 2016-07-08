国际油市：柴油裂解价差持坚，因炼厂产量下降

路透新加坡7月8日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五连续第二日保持在每桶12美元上方，交易员表示，这反映出相较于年初，市场供应收紧，当时的裂解价差为平均每桶9美元。

“柴油裂解价差一直徘徊在11-12美元左右，不像传说的那么差，”一位在新加坡的交易员说，并表示，这最初让投资者有些困惑不解，因市场处于供给过剩的状况。

但炼厂之前不断减少中质馏分油生产，以最大限度地增加轻质馏分油产量，帮助缓解了供给过剩，不过，今年供给过剩的问题预计会一直存在。

目前正在进行的炼厂维护也使得供给收缩。5月是维护高峰期。

在日本，昭和壳牌石油周五表示计划在7-9月减少面向国内市场的炼油业务，估计会比上年同期减少3%。

不过交易员表示，对于全球供给过剩的担忧仍在卖家中间蔓延。

荷兰咨询公司PJK International称，截止周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普枢纽的独立柴油库存升逾4%，因需求低迷且莱茵沿岸的岸上库存终端的存储能力有限。

路透数据显示，自5月末以来柴油裂解价差一直保持在11美元上方的坚挺区间。

新加坡现货市场上有一笔航煤交易，两笔柴油交易。

BP以每桶较新加坡报价贴水0.20美元的价格，从壳牌买入10万桶船期为7月23-27日的航煤。

道达尔以7月21-27日定价公式每桶较新加坡报价升水0.25美元的价格，从雪佛龙购买15万桶船期为7月23-27日的500ppm柴油。

中石油以7月22-28日定价公式每桶较新加坡报价升水0.15美元的价格，从嘉能可购买15万桶船期为7月23-27日的500ppm柴油。(完)

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