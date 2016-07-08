标题新闻：美国经济未来12个月滑入衰退的风险从34%升至37%，因6月汽车销售下跌－摩根大通

中国经济：财政赤字具建设性和生产性特质，适度提高赤字率有利经济--专家

路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。