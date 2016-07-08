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债券 | 2016年 7月 9日 星期六 00:10 BJT

标题新闻：美国经济未来12个月滑入衰退的风险从34%升至37%，因6月汽车销售下跌－摩根大通

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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