纽约期市：伦敦可可升至1977年以的峰值后回落，原糖因收割压力下跌

路透纽约/伦敦7月8日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周五触及近40年峰值后回落，结束之前五日的涨势，因英镑小幅上涨。原糖价格下跌，因巴西收割加速。

咖啡期货上涨，阿拉比卡咖啡受8月期权合约到期和巴西货币雷亚尔 走坚提振。

尽管伦敦可可期货收低，但本周上涨5.4%，为三年来表现最好的一周，因周三英镑 延续跌势降至31年低位，此前英国公投决定退欧。

英镑兑美元周五上涨0.2%。

伦敦9月可可合约 收跌14英镑，或0.6%，报每吨2,499英镑，此前触及2,518英镑，此为1977年9月来次月合约最高水准。

纽约9月可可合约 收跌13美元，或0.4%，报每吨3,097美元。

期糖下跌，盘中交投震荡，因巴西天气改善，有助中南部甘蔗压榨速度。

“基金在这市场有大量多头头寸。市场很可能将出现获利了结，”荷兰合作银行资深商品分析师Mera说。

10月原糖期货 收跌0.16美分，或0.8%，报每磅19.57美分。本周，该合约收跌5.8%，为1月底来最大周度跌幅，因价格从2012年峰值回落。

10月白糖合约 收跌2.80美元，或0.5%，报每吨540.80美元。

9月阿拉比卡咖啡 收涨2.3美分，或1.6%，报每磅1.441美元。9月罗布斯塔咖啡 收高35美元，报每吨1,797美元。(完)

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