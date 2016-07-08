加拿大股市：上涨，美国就业数据强劲提振资源股和银行股走坚

中国经济：财政赤字具建设性和生产性特质，适度提高赤字率有利经济--专家
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透多伦多7月8日 - 加拿大主要股指周五跳涨，远超预期的美国就业报告令投资者感到鼓舞，且带动加拿大的资源股、铁路股、工业股和银行股上涨。
加拿大主要股指涨幅不及美国股市，因国内就业岗位增幅微小，求职的加拿大人减少，但投资者注意力集中在美国就业岗位增幅上。美国是加拿大主要贸易伙伴。
美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位急增28.7万，为去年10月以来最大月增幅，远超分析师预计的17.5万的增幅。6月失业率上升0.2个百分点，至4.9%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 上涨125.38点，或0.89%，报14,259.84点。本周上涨1.4%。
工业股上涨1.5%，能源股升1.4%，金融股涨0.6%。
铁路股Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Ltd 涨幅居前，分别升1.7%和2.6%。(完)
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)