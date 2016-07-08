加拿大股市：上涨，美国就业数据强劲提振资源股和银行股走坚

路透多伦多7月8日 - 加拿大主要股指周五跳涨，远超预期的美国就业报告令投资者感到鼓舞，且带动加拿大的资源股、铁路股、工业股和银行股上涨。

加拿大主要股指涨幅不及美国股市，因国内就业岗位增幅微小，求职的加拿大人减少，但投资者注意力集中在美国就业岗位增幅上。美国是加拿大主要贸易伙伴。

美国劳工部周五公布，6月非农就业岗位急增28.7万，为去年10月以来最大月增幅，远超分析师预计的17.5万的增幅。6月失业率上升0.2个百分点，至4.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 上涨125.38点，或0.89%，报14,259.84点。本周上涨1.4%。

工业股上涨1.5%，能源股升1.4%，金融股涨0.6%。

铁路股Canadian National Railway Co 和Canadian Pacific Ltd 涨幅居前，分别升1.7%和2.6%。(完)