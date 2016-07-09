中国债市：中证登调降信用债质押折算率，此前已动态调整短期冲击不大

路透上海7月9日 - 中国证券登记结算有限责任公司周五稍晚发布通知，对交易所债券质押回购折算率相关管理办法进行修订，优化折扣系数取值标准，其中整体调低了信用债券的折扣系数取值水平；同时，完善根据风险状况对质押品回购资格或折扣系数进行灵活调整的机制。

业内人士指出，由于中证登此前较长一段时期内已对大部分信用债的质押折算率进行了动态调整，调整后的水平与此次新规的标准基本接近，预计新规出台后短期内不会对市场造成明显冲击。

不过他们认为，中长期看中证登对质押券折算率预留了主动调整空间，特别是低资质个券质押效率的调整余地可能依然很大，总体来看监管层严控杠杆的意图仍很明确。

中证登此次修订发布《标准券折算率（值）管理办法》、《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》。

中证登指出，交易所债市近年取得了长足发展，回购规模不断提高，入库质押券中信用债占比日益上升。为了有效防范中证登在债券回购业务中面临的信用风险、流动性风险，确保交易所债市健康平稳发展，对上述办法及指引进行了相关修订。

光大证券固收研究团队的点评认为，对于大部分信用债品种，中证登已预先动态调整完毕，质押率已与新规接轨，本次不会受到影响；而对于少数品种（上市未满三个月的），中证登会继续动态调整。

本次修订的主要内容包括：一是优化了《办法》计算公式，以估值替代上期平均价，解决了部分债券市场价格形成不充分、不公允问题；二是优化了《指引》中信用债券折扣系数取值标准，根据质押券的主体评级和债项评级情况，将原本的四档分类细化为六档分类，进一步提高了对不同债券信用风险的区分度，并整体调低了信用债券的折扣系数取值水平。

三是加强了对发行人信息披露质量、信用评级质量的监督，增加了根据发行人信息披露质量、信用评级质量情况进行折扣系数、折算率调整的相关规定。

中金公司固收团队的报告称，短期来看，由于去年11月25日开始执行的质押债券标准券折算率动态调整机制已经有超过半年时间，中证登已经分批次逐步对约2,164只质押券折算率进行了相应调整，目前动态调整后的折算率已经基本契合了新规则，也就是说绝大部分存量质押券的折算率水平已基本与新《指引》折扣系数取值标准接轨。

中金并指出，7月15日新的指引和规则正式实施后，对目前的存量质押券折算率的影响不大。而且在目前小公募公司债月度发行量维持高位的情况下，交易所市场可质押信用债的存量还会进一步增长，不至于造成可质押资源的明显收缩。

中证登表示，自2015年11月底启动了标准券折算率动态调整工作，根据入库质押券的信用情况、流动性和集中度情况，分批次对入库质押券的折算率进行动态调整，以更准确地反映质押券风险情况。动态调整实施以来，质押券折算率总体稳步下调。目前除新发行上市不满三个月债券之外，绝大部分存量债券的标准券折算率已调整至新《指引》规定的水平。

**预留主动调整空间，低评信用债仍承压**

中证登指出，出于审慎风险管理考虑，本次整体下调了各信用等级的信用债折扣系数，为了体现“扶优限劣”原则，促进改善质押券结构，低信用等级债券的折扣系数下调幅度更大。同时，为了提高对信用风险的区分度，进一步细分了折扣系数分档。

而本次修订也意在鼓励市场参与人更多以利率债、高等级信用债券进行回购，有利于优化质押库结构，提升质押库整体质量，降低交易所债券回购市场整体风险水平，提高市场稳定性。

新指引中优化了债券类产品折扣系数取值标准，包括：信用债券折扣系数取值标准整体下调；信用债券折扣系数取值依据不再包括担保因素，而是仅根据主体和债项评级；对应不同主体和债项评级组合，将信用债券折扣系数取值分档由四档扩大为六档；不再区分上市时和上市后折扣系数；明确规定可交换债折扣系数取值标准同可转债一致。

此外，本次中证登还完善了根据风险状况对质押品回购资格或折扣系数进行灵活调整的机制，包括：折扣系数取值为第一档至第五档的信用债券，若评级展望被调整至负面且仍符合回购资格的，折扣系数取值下调0.05；增设一条规定发生违约情形的，中证登有权对相关问题债券折扣系数进行下调或取消其回购资格等。

中金公司认为，中长期来看中证登对债券折算率的主动调整空间大，大的方向仍是降低低资质个券的质押效率，监管去杠杆的意图依旧明显。首先，信用债的质押折扣系数大幅下降，主体AA无担保债券的折扣系数仅为0.5，加杠杆操作的空间受到了明显限制。

其次，虽然目前的指引比动态调整时期要透明化，但中证登灵活操控的空间仍比较大，投资者对质押库的管理难度仍比较高，也会在一定程度上限制杠杆进一步运用的空间。

中证登并指出，由于新规则增加了对质押券风险的区分度，弱化了对外部评级的依赖，提高对债券发行人的约束，新规则的实施可能会加大部分质押券折算率的波动，市场参与人应加强自身风险管理，密切关注质押券折算率的变动情况，适当控制标准券使用率水平，谨慎操作，做好流动性管理，避免因为折算率调整而频繁触发欠库。（完）

参看相关细节，请点选中国证券登记结算公司网站 www.chinaclear.cn/ (发稿 边竞；审校 张喜良)