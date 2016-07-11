台湾货币市场：7月11日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,279亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)3,715.6亿台币： 7/12 2,351.5亿台币 7/13 1,312.5亿台币 7/14 1,702.5亿台币 7/15 2,699亿台币 7/18 2,950.5亿台币 7/19 4,150.8亿台币 7/20 1,936亿台币 7/21 2,318亿台币 7/22 1,615亿台币 7/25 2,423亿台币 7/26 2,723.5亿台币 7/27 3,931.5亿台币 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.50亿台币 8/01 3,443.80亿台币 8/02 1,600亿台币 8/03 3,820.5亿台币 --国库券到期473.5亿台币。 07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共787.84352亿台币。 07/17 90甲5期15息 14.5亿台币 07/17 104甲10期1息 1.875亿台币 07/18 103甲10期2息 4.5亿台币 07/20 100甲6期本金 700亿台币 07/20 100甲6期5息 14亿台币 07/20 101甲6期4息 12亿台币 07/26 102甲8期3息 8.33052亿台币 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/14: 中央银行标售两年期定存单，金额300亿，13日标售。 --7/19: 发行105/9期公债，目标金额300亿台币，天期为20年期，14日标售。 --7/27: 增额发行105/8期公债，目标金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)