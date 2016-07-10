《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月8日

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.99 -0.36 -0.45 2587423 京东 20.72 +0.15 +0.73 9715258 新浪 53.25 +0.64 +1.22 651450 搜狐 37.75 -0.02 -0.05 176812 网易 185.13 -3.31 -1.76 1494588 百度 159.80 -3.62 -2.22 6899544 台湾 台湾积体电路 26.73 +0.42 +1.60 1345818 联电 2.01 +0.00 +0.00 78061 日月光 5.45 +0.05 +0.93 143826 硅品精密 7.52 +0.08 +1.08 154091 和信超媒体 2.49 +0.04 +1.63 11253 友达 3.48 +0.03 +0.87 146055 中华电信 36.57 +0.30 +0.83 44019 台湾国际航电 43.37 +0.78 +1.83 894674 香港 中国移动 57.26 +0.78 +1.38 189249 中国联通 10.40 +0.05 +0.48 50690 中国电信 45.97 +0.27 +0.59 6425 中芯国际 4.05 -0.01 -0.25 17882 电讯盈科 6.96 +0.16 +2.28 2330 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 徐文焰)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿