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亚洲 | 2016年 7月 10日 星期日 09:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.99    -0.36    -0.45   2587423
    京东                20.72    +0.15    +0.73   9715258
    新浪              53.25    +0.64    +1.22    651450
    搜狐              37.75    -0.02    -0.05    176812
    网易             185.13    -3.31    -1.76   1494588
    百度             159.80    -3.62    -2.22   6899544
    
    台湾
    台湾积体电路       26.73    +0.42    +1.60   1345818
    联电                2.01    +0.00    +0.00     78061
    日月光              5.45    +0.05    +0.93    143826
    硅品精密           7.52    +0.08    +1.08    154091
    和信超媒体         2.49    +0.04    +1.63     11253
    友达                3.48    +0.03    +0.87    146055
    中华电信           36.57    +0.30    +0.83     44019
    台湾国际航电      43.37    +0.78    +1.83    894674
    
    香港
    中国移动           57.26    +0.78    +1.38    189249
    中国联通           10.40    +0.05    +0.48     50690
    中国电信           45.97    +0.27    +0.59      6425
    中芯国际            4.05    -0.01    -0.25     17882
    电讯盈科         6.96    +0.16    +2.28      2330
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 徐文焰)

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