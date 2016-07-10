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亚洲 | 2016年 7月 10日 星期日 12:27 BJT

金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

路透7月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.22%，报828.84点。

中国股市：沪综指收跌近1%，坏账率上升担忧加剧拖累银行股整体回调

中国汇市：人民币小幅收贬波动区间狭窄，美非农数据公布前避险情绪浓

香港股市：恒生指数收低，因人民币下滑且英国退欧忧虑犹存

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巴西股市：投资者认为政府2017年更加雄心勃勃的财政目标说明，代理总统特梅尔(Michel Temer)致力于推行紧缩政策，推升雷亚尔。这种正面基调也影响到股市，指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.16%，报53,140.740点，连续第三日收升。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2930/45，上日收报3.3654/59。

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南非股市：跟随全球其他股市走高，指标Top-40指数 收盘上涨0.26%，报44,920.65点；大盘综合指数 收盘上涨0.35%，报51,276.4点。

南非汇市：兰特/美元升至近一周最高，因投资者在低利率环境下寻找收益

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印度股市：微跌，且周线小幅收低，由于投资者为迎接企业季度财报做好准备，且美国非农就业报告出炉前全球股市谨慎走低。BSE指数 收盘下跌0.27%，报27,126.9点；NSE指数 收盘下跌0.18%，报8,323.2点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.3625/67.3725，上日收报67.39/67.4。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.14%，报934.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.72%，报484.62点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.91%，报63.98；卢布兑欧元 升值1.04%，报70.653。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)

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