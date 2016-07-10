金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透7月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.22%，报828.84点。
中国股市：沪综指收跌近1%，坏账率上升担忧加剧拖累银行股整体回调
中国汇市：人民币小幅收贬波动区间狭窄，美非农数据公布前避险情绪浓
香港股市：恒生指数收低，因人民币下滑且英国退欧忧虑犹存
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巴西股市：投资者认为政府2017年更加雄心勃勃的财政目标说明，代理总统特梅尔(Michel Temer)致力于推行紧缩政策，推升雷亚尔。这种正面基调也影响到股市，指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.16%，报53,140.740点，连续第三日收升。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2930/45，上日收报3.3654/59。
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南非股市：跟随全球其他股市走高，指标Top-40指数 收盘上涨0.26%，报44,920.65点；大盘综合指数 收盘上涨0.35%，报51,276.4点。
南非汇市：兰特/美元升至近一周最高，因投资者在低利率环境下寻找收益
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印度股市：微跌，且周线小幅收低，由于投资者为迎接企业季度财报做好准备，且美国非农就业报告出炉前全球股市谨慎走低。BSE指数 收盘下跌0.27%，报27,126.9点；NSE指数 收盘下跌0.18%，报8,323.2点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.3625/67.3725，上日收报67.39/67.4。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.14%，报934.35点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.72%，报484.62点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.91%，报63.98；卢布兑欧元 升值1.04%，报70.653。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿