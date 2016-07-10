《全球主要央行会议预告》--2016年7月-2016年12月

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以下为全球主要央行在2016年7月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
7月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月22日－全行委员会会议。
10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
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英国央行
2016年
7月14日 - 宣布利率决议。
8月 4日 - 宣布利率决议。
9月15日 - 宣布利率决议。
10月13日 - 宣布利率决议。
11月 3日 - 宣布利率决议。
12月15日 - 宣布利率决议。
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日本央行
2016年
7月28日 - 日本央行货币政策会议(至7月29日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
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韩国央行
2016年
7月14日 - 货币政策会议。
8月11日 - 货币政策会议。
9月 9日 - 货币政策会议。
10月13日 - 货币政策会议。
11月11日 - 货币政策会议。
12月15日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2016年
7月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 7日－公布指标利率决定。
10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 7日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
9月15日 - 货币政策评估。
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2016年
8月2日－召开利率会议。
9月6日－召开利率会议。
10月4日－召开利率会议。
11月1日－召开利率会议。
12月6日－召开利率会议。
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新西兰央行
2016年
8月11日－公布货币政策声明和指标利率。
9月22日－公布指标利率。
11月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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挪威央行
2016年
9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月27日－宣布利率决定。
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 徐文焰；审校 李爽)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿