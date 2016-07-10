全球汇市：英退公投后投机客增持美元和日圆净多仓--CFTC/路透

路透纽约7月8日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，汇市投机客最近一周增加美元和日圆净多仓，在英国公 投意外决定退欧后的两周，投资者寻求避险。 7月5日止当周，投机客美元净多仓增至41.8亿美元，前一周为30.1亿 美元。投机客已连续八周持有美元净多仓。 投机客持有的英镑净空仓则增至49,031口。日圆净多仓规模升至63,5 68口，为5月初以来最高。 短线投资者自11月以来一直持有英镑净空仓，自1月以来一直做多日 圆。 英镑自英退公投后已下跌逾14%。 “英退公投之后的痛苦时期已经开始，而且将愈演愈烈，”Cumberla nd Advisors首席全球分析师Bill Witherell指出。“英镑大跌反映出投 资者对英国前景的态度。” 有鉴于英镑大跌，投机客买入避险货币日圆和美元不足为奇。 日圆是汇市表现最好的货币之一，兑美元今年以来上涨近20%，或将 创下自2008年全球金融危机以来的最大年度涨幅。 美元表现则喜忧参半。今年迄今，美元指数 已下跌2.4%，但5 月以来则在英退疑虑的激励下攀升5.2%。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 87,037 85,493 空头仓位 23,469 25,743 净仓位 63,568 59,750 欧元(125,000欧元为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 112,011 109,580 空头仓位 187,338 171,514 净仓位 -75,327 -61,934 英镑(62,500英镑为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 45,746 43,274 空头仓位 94,777 85,985 净仓位 -49,031 -42,711 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 22,474 22,905 空头仓位 13,796 12,038 净仓位 8,678 10,867 加元(100,000加元为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 41,031 38,675 空头仓位 29,514 30,726 净仓位 11,517 7,949 澳元(100,000澳元为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 33,794 32,556 空头仓位 28,891 34,508 净仓位 4,903 -1,952 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 7月5日当周 前一周 多头仓位 30,606 29,798 空头仓位 32,009 32,624 净仓位 -1,403 -2,826 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)