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市场报道 | 2016年 7月 10日 星期日 12:32 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月5日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约1,288,110口)
    398,570  181,533  171,418  596,384  738,629  1166372  1091580  121,738 196,530
    
    较6月28日变动(未平仓合约：减少44,968口)
    
    -41,661   30,417   -1,192   -1,923  -72,622  -44,776  -43,397     -192  -1,571
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.9     14.1     13.3     46.3     57.3     90.5     84.7      9.5    15.3
    
    各类交易商数量(总计为721家)
        171      134      149      248      320      502      539
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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