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市场报道 | 2016年 7月 10日 星期日 12:32 BJT

CFTC报告：COMEX期铜7月8日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年7月5日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(164,665口)
     50,675   70,144   17,001   83,339   61,420  151,015  148,565   13,650  16,100
    
    较6月28日变动(未平仓合约：减少3,262口)
    
     -3,017   -3,362   -1,226      -18      547   -4,261   -4,041      999     779
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.8     42.6     10.3     50.6     37.3     91.7     90.2      8.3     9.8
    
    各类交易商数量(总计为270家)
         77      119       63       56       46      172      196
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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