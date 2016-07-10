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市场报道 | 2016年 7月 10日 星期日 12:31 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货7月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月5日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(431,701口)
    114,070  197,714   69,613  202,764  120,959  386,447  388,286   45,254  43,415
    
    较6月28日变动(未平仓合约：增加34,212口)
    
      6,221   20,037   12,858   15,928     -438   35,007   32,457     -795   1,755
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.4     45.8     16.1     47.0     28.0     89.5     89.9     10.5    10.1
    
    各类交易商数量(总计为421家)
        132      138      103      113       93      309      283
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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