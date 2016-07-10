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市场报道 | 2016年 7月 10日 星期日 12:30 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月5日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月5日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,751,823口)
    519,441  219,769  541,480  596,556  901,593  1657477  1662842   94,346  88,981 
    
    较6月28日变动(未平仓合约：增加31,083口)
    
      9,046   13,613   23,172   -3,585   -6,332   28,633   30,453    2,450     630
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.7     12.5     30.9     34.1     51.5     94.6     94.9      5.4     5.1
    
    各类交易商数量(总计为395家)
        128      116      169       98      120      328      326
    (完)   
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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