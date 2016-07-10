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市场报道 | 2016年 7月 10日 星期日 12:29 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月5日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年7月5日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5
0,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(183,962口)
     85,931   38,822    9,276   74,213  128,051  169,420  176,149   14,542   7,813
    
    较6月28日变动(未平仓合约：减少295口)
    
      1,148     -762      236   -1,438   -1,072      -54   -1,598     -241   1,303
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       46.7     21.1      5.0     40.3     69.6     92.1     95.8      7.9     4.2
    
    各类交易商数量(总计为287家)
        134       67       49       52       60      208      154
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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