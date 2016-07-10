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市场报道 | 2016年 7月 10日 星期日 12:29 BJT

CFTC报告：COMEX期金7月5日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年7月5日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(652,971口)
    389,590   73,627   88,857  123,735  463,942  602,182  626,426   50,789  26,545
    
    较6月28日变动(未平仓合约：增加39,179口)
    
     16,462    2,419   24,493   -3,434   10,452   37,521   37,364    1,658   1,815
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       59.7     11.3     13.6     18.9     71.1     92.2     95.9      7.8     4.1
    
    各类交易商数量(总计为377家)
        201       82       91       57       62      304      201
    (完)
    
  
 (整理 徐文焰；审校 李爽)

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