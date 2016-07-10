中港个股：洛阳钼业寻求继续在全球收购矿业资产--海外事业部执行长

路透悉尼7月9日 - 澳洲报纸周六援引中国洛阳钼业 海外事业部执行长的话报导称，该公司有意在全球收购更多矿业资产，其中包括澳洲。

虽然许多全球性矿企一直在考虑出售资产，但中国仍在各地继续达成大宗商品交易，以确保原材料供应。

洛阳钼业今年稍早同意以26.5亿美元从美国自由港麦克默伦铜金矿公司 手中收购刚果世界级铜钴矿Tenke Fungurume的56%权益。

就在达成该交易的几周前，该公司称其将斥资15亿美元收购英美资源集团 旗下巴西的铌和磷酸盐资产。

洛阳钼业海外事业部执行长Kalidas Madhavpeddi表示，尽管2016年已经投入了大量资本，但该公司仍继续寻找新的交易机会。

“我们将继续在全球寻觅其他资产。而且，我们是非常具有耐心的长期投资者，”Madhavpeddi对澳洲该报纸表示。

“我们一直对扩大澳洲资产感兴趣，我认为我们必须匹配合理的资产质量，”Madhavpeddi说。