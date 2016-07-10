中港个股：洛阳钼业寻求继续在全球收购矿业资产--海外事业部执行长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透悉尼7月9日 - 澳洲报纸周六援引中国洛阳钼业 海外事业部执行长的话报导称，该公司有意在全球收购更多矿业资产，其中包括澳洲。
虽然许多全球性矿企一直在考虑出售资产，但中国仍在各地继续达成大宗商品交易，以确保原材料供应。
洛阳钼业今年稍早同意以26.5亿美元从美国自由港麦克默伦铜金矿公司 手中收购刚果世界级铜钴矿Tenke Fungurume的56%权益。
就在达成该交易的几周前，该公司称其将斥资15亿美元收购英美资源集团 旗下巴西的铌和磷酸盐资产。
洛阳钼业海外事业部执行长Kalidas Madhavpeddi表示，尽管2016年已经投入了大量资本，但该公司仍继续寻找新的交易机会。
“我们将继续在全球寻觅其他资产。而且，我们是非常具有耐心的长期投资者，”Madhavpeddi对澳洲该报纸表示。
“我们一直对扩大澳洲资产感兴趣，我认为我们必须匹配合理的资产质量，”Madhavpeddi说。
洛阳钼业已经在澳洲布局，之前曾以8.2亿美元收购力拓旗下一处铜金矿。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。