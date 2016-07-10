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亚洲 | 2016年 7月 10日 星期日 14:45 BJT

香港个股：欧盟监管机构料将批准长和意大利移动业务的调整计划

路透布鲁塞尔7月8日 - 两名熟悉情况的消息人士周五称，欧盟反垄断监管机构预计将会批准长江和记实业 将旗下意大利移动业务与Vimpelcom 这块业务合并的计划，此前两家公司同意帮助Iliad 打入该市场。

欧盟竞争执行机构在两个月前阻止长江和记实业购买O2以扩大在英国的业务实力；不过欧盟执委会若能批准该公司的移动业务合并计划，将可抵消先前受挫的影响。

Iliad周二称，已同意通过从长和与Vimpelcom手中购买频段和基础设施资产，创建第四家意大利移动网络运营商。

欧盟执委会与Iliad均拒绝置评。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)

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