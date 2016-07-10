基金产业：最近一周新兴市场债券与贵金属基金资金流入额创纪录高位

路透伦敦7月8日 - 美银美林周五表示，投资者在最近一周向新兴市场债券与贵金属基金投入的资金规模创纪录高位，因为他们既想在全球收益率极低的环境下追求较高回报，又希望在经济前景暗淡的的情况下保障投资安全。

他们还从欧洲股票基金与金融类股中撤出资金，以应对英国公投退欧以及全球债券收益率和利率预期再度下滑带来的冲击。

“由于投资者认为全球每个经济体的利率水平都将逼近零，因此埋伏在场边的巨额资金入市，推动出现新一波公债与公司债、还有高质量与高收益股票的‘非理性上涨’，”由Michael Hartnet领导的美银美林全球策略团队表示。

“与之截然相反的是，金融股、特别是欧洲和日本金融类股仍备受冷落，”他们指出。

固定收益基金在7月6日止当周吸引到144亿美元资金净流入，为去年2月以来的最大规模。这其中有创纪录的34亿美元流入新兴市场债券基金。

公债基金流入33亿美元，为近六个月以来最大流入规模，由于市场对发达国家利率上升的预期烟消云散。市场预计美国在至少一年内不会升息，还认为英国央行将在未来几周把利率调降至零左右。

英国6月23日公投脱欧令投资者匆忙吃进安全的债券资产，重创股市并推动英镑兑美元跌至31年新低。

许多分析师预计，英国脱欧将导致该国经济滑入衰退。

投资者从欧洲股票基金净撤出44亿美元，为连续第22周资金外流；英国股票基金流出11亿美元，录得去年1月以来最大流出规模，而且是在过去11周中的第10周资金外流。

美银美林称，美国股票基金流出33亿美元，为13周以来最大外流金额；金融类股流出12亿美元，为21周以来最高。

借助投资者争抢避险资产的机会，贵金属基金净流入41亿美元，为美银美林2005年开始有可比数据以来的最大周度流入规模。