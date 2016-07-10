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债券 | 2016年 7月 10日 星期日 16:26 BJT

标题新闻：OECD秘书长葛利亚称，不希望欧盟对葡萄牙和西班牙预算赤字超标实施制裁

注：OECD全称为经济合作暨发展组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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