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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 07:30 BJT

重温稿-中国经济：做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管--国家发改委

路透北京7月10日 - 针对汛期鲜菜、瓜果等农产品价格出现明显上涨的情况，中国国家发展改革委周日发布紧急通知，要求各地价格主管部门切实做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管，保障蔬菜等重要商品市场和价格稳定。

发改委要求，各地价格主管部门密切跟踪粮油肉蛋奶菜等重要商品生产、市场和价格变化，及时掌握汛情变化影响，一旦发现可能引发价格异常波动的苗头性、倾向性问题，要迅速预警。

遭遇强降雨、洪涝等恶劣天气、自然灾害的省份，要立即启动市场价格应急监测，确保第一时间掌握蔬菜等重要商品市场价格动态。

通知强调，各地价格主管部门要积极协调配合相关部门，努力保障蔬菜等重要商品市场供应和价格稳定。要及时启动汛期应急保供稳价工作预案，加强储备调节，组织市场调运，确保重要商品市场不断档、不脱销。必要时，可依法采取临时价格干预措施，防止价格过度上涨。

近期长江中下游等地出现多轮强降雨天气，部分地方发生严重洪涝灾害，鲜菜、瓜果等农产品价格出现明显上涨。

中国今日稍早公布6月CPI(居民消费价格指数)同比上涨1.9%，符合市场预期。分析师预计，虽然中国南方目前出现水灾，但因不是在粮食和蔬菜的主产区，预计其对CPI影响有限。 （完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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