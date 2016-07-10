重温稿-中国经济：做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管--国家发改委

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透北京7月10日 - 针对汛期鲜菜、瓜果等农产品价格出现明显上涨的情况，中国国家发展改革委周日发布紧急通知，要求各地价格主管部门切实做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管，保障蔬菜等重要商品市场和价格稳定。
发改委要求，各地价格主管部门密切跟踪粮油肉蛋奶菜等重要商品生产、市场和价格变化，及时掌握汛情变化影响，一旦发现可能引发价格异常波动的苗头性、倾向性问题，要迅速预警。
遭遇强降雨、洪涝等恶劣天气、自然灾害的省份，要立即启动市场价格应急监测，确保第一时间掌握蔬菜等重要商品市场价格动态。
通知强调，各地价格主管部门要积极协调配合相关部门，努力保障蔬菜等重要商品市场供应和价格稳定。要及时启动汛期应急保供稳价工作预案，加强储备调节，组织市场调运，确保重要商品市场不断档、不脱销。必要时，可依法采取临时价格干预措施，防止价格过度上涨。
近期长江中下游等地出现多轮强降雨天气，部分地方发生严重洪涝灾害，鲜菜、瓜果等农产品价格出现明显上涨。
中国今日稍早公布6月CPI(居民消费价格指数)同比上涨1.9%，符合市场预期。分析师预计，虽然中国南方目前出现水灾，但因不是在粮食和蔬菜的主产区，预计其对CPI影响有限。 （完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿