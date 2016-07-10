澳新经济指标预测--7月11日-7月18日****

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 5月 -2.0% +1.7% 投资性房屋融资 -- -5.0% 7月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 正10 企业信心指数 -- 正3 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 6月 -- -0.5% 7月13日(三) 0030 澳洲消费者信心(较前月) 7月 -- -1.0% 1200 新西兰制造业表现指数 6月 -- 57.1 7月14(四) 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.1% 0130 澳洲就业人数(万人) 6月 增加1.00 增加1.79 全职就业人数(万人) -- 持平 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 0300 新西兰公债海外持有比例 6月 -- 65.2% 7月15日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 47.2 7月16日(六) 暂无重要经济数据公布。 7月18日当周 7月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.4% 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。