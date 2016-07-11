美国与加拿大经济指标预测--7月11日-7月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月11日(一) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 18.95 18.86 1400 美国就业趋势指数 6月 -- 126.8 7月12日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 6月 -- 93.8 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 570.0 578.8 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 5月 +0.2% +0.6% 趸售销售(较前月) +0.4% +1.0% 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余190 赤字530 7月13日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 580.8 抵押贷款再融资指数 -- 2,579.9 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.5% +1.4% 出口物价(较前月) +0.3% +1.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 52.3 7月14日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.2% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月9日当周 -- 25.4 四周均值(万人) -- 26.475 续请失业金人数(万人) 7月2日当周 -- 212.4 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 6月 -0.1% -0.1% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +1.2% (较前月) +0.1% +0.3% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.8% (较前月) -- -0.1% 7月15(五) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 -0.7% +1.0% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- 持平 1230 美国纽约联储制造业指数 7月 正5.00 正6.01 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.1% +0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.4% 产能利用率 75.0% 74.9% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.2% +0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 7月初值 93.5 93.5 现况指数 109.0 110.8 预期指数 81.0 82.4 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.3% 7月18日当周 7月18日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 -- 60 2000 美国整体资本流动(亿美元) 5月 -- 净流入804 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出746 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 李爽)