加拿大数据：6月就业岗位与失业率齐降，就业参与率降至1999年来最低

数据公布后，加元小幅走软。另外，报告显示美国6月非农就业岗位大增，因制造业雇聘活动增加。

加拿大6月就业岗位较上年同期小幅增加10.76万个，增幅0.6%，其中大部分是兼职就业岗位。六个月平均增幅为7,300个，低于5月的11,200个。

加拿大统计局估计，阿尔伯塔省大约1,600人失去工作。此前发生的野火导致该省一些石油生产设施关闭，且麦克默里堡被迫疏散。

统计局并未收集麦克默里堡地区的数据，而是选择周围地区的数据进行代替。

BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter表示，6月就业报告不大可能改变加拿大央行的立场。

“央行将可能受到美国数据的更大影响...(数据)表明美国经济仍处于正轨，”他接受电话采访时称。(完)