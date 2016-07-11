加拿大数据：6月就业岗位与失业率齐降，就业参与率降至1999年来最低

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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数据公布后，加元小幅走软。另外，报告显示美国6月非农就业岗位大增，因制造业雇聘活动增加。
加拿大6月就业岗位较上年同期小幅增加10.76万个，增幅0.6%，其中大部分是兼职就业岗位。六个月平均增幅为7,300个，低于5月的11,200个。
加拿大统计局估计，阿尔伯塔省大约1,600人失去工作。此前发生的野火导致该省一些石油生产设施关闭，且麦克默里堡被迫疏散。
统计局并未收集麦克默里堡地区的数据，而是选择周围地区的数据进行代替。
BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter表示，6月就业报告不大可能改变加拿大央行的立场。
“央行将可能受到美国数据的更大影响...(数据)表明美国经济仍处于正轨，”他接受电话采访时称。(完)
(编译 陈宗琦/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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