香港个股：西班牙电信出售部分中国联通股票，筹资约3.64亿美元--消息人士

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透香港7月9日 - 知情消息人士对汤森路透旗下的IFR表示，西班牙电信(Telefonica) 通过出售它持有的部分中国联通 股票，筹集到约3.64亿美元。
西班牙电信早前宣布有意出售3.618亿股中国联通股票，相当于1.5%的股权，指导区间价为每股7.75-7.85港元，较最新股价最多折让2.9%。
消息人士对IFR表示，该交易最后定价为每股7.80港元，为西班牙电信筹集到28.2亿港元(3.6353亿美元)。这些消息人士拒绝署名，因相关信息没有对外公开。
西班牙电信没有立即回复征询其意见的电子邮件，由于不在工作时间段内，中国联通香港分公司的电话无人接听。
据汤森路透数据，在周六售股之前，西班牙电信持有约6亿股联通股票，相当于2.5%的股权。
西班牙电信最近一直在出售对非核心资产的持股。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)
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