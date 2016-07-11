香港个股：西班牙电信出售部分中国联通股票，筹资约3.64亿美元--消息人士

路透香港7月9日 - 知情消息人士对汤森路透旗下的IFR表示，西班牙电信(Telefonica) 通过出售它持有的部分中国联通 股票，筹集到约3.64亿美元。

西班牙电信早前宣布有意出售3.618亿股中国联通股票，相当于1.5%的股权，指导区间价为每股7.75-7.85港元，较最新股价最多折让2.9%。

消息人士对IFR表示，该交易最后定价为每股7.80港元，为西班牙电信筹集到28.2亿港元(3.6353亿美元)。这些消息人士拒绝署名，因相关信息没有对外公开。

西班牙电信没有立即回复征询其意见的电子邮件，由于不在工作时间段内，中国联通香港分公司的电话无人接听。

据汤森路透数据，在周六售股之前，西班牙电信持有约6亿股联通股票，相当于2.5%的股权。