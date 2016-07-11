欧洲政经：欧盟必须尽速行动，避免英国退欧火势延烧--德国财长

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透柏林7月9日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，欧洲各国领袖必须迅速采取行动，以便在英国公投意外决定退欧后，展现欧盟仍是迎接全球化挑战的合适载体。
朔伊布勒在Augsburger Allgemeine报纸的访问中表示，欧盟仍旧是正确答案。
“但我们必须迅速行动，英国退欧之火才不会一发不可收拾，”朔伊布勒对该报表示。
“欧洲必须藉由紧急问题的处理方式，快速证明它的价值所在，”例如移民危机与南欧年轻人失业问题等。
朔伊布勒也再次强调自己对欧元区及其他工业化国家低利率影响的顾虑。
“政治人物必须采取行动，藉由为民间投资创造有吸引力的条件以及结构性改革，让进一步促进增长的路径更加顺畅。”他表示，并称欧洲央行在努力履行维持物价稳定的职责。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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