《中国报摘》--中国证券报7月11日

* 头版头条:

--专家表示，退市制度是资本市场的净化器。严格落实并适时完善退市制度，有利于提高上市公司质量，增强资本市场有效性，从而更好地保护投资者合法权益。

* 其他:

--中国基金业协会提示，提醒相关私募基金管理人尽快落实《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》相关展业要求。8月1日“大限”将至，私募“保壳”之战进入到最后阶段。