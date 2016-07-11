《中国报摘》--中国证券报7月11日

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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* 头版头条:
--专家表示，退市制度是资本市场的净化器。严格落实并适时完善退市制度，有利于提高上市公司质量，增强资本市场有效性，从而更好地保护投资者合法权益。
* 其他:
--中国基金业协会提示，提醒相关私募基金管理人尽快落实《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》相关展业要求。8月1日“大限”将至，私募“保壳”之战进入到最后阶段。
--东旭光电 推出世界首款石墨烯基锂离子电池产品，充电用时15分钟，是普通充电产品的1/24。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选