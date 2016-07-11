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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 08:04 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月11日

* 头版头条:

--专家表示，退市制度是资本市场的净化器。严格落实并适时完善退市制度，有利于提高上市公司质量，增强资本市场有效性，从而更好地保护投资者合法权益。

　

* 其他:

--中国基金业协会提示，提醒相关私募基金管理人尽快落实《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》相关展业要求。8月1日“大限”将至，私募“保壳”之战进入到最后阶段。

--东旭光电 推出世界首款石墨烯基锂离子电池产品，充电用时15分钟，是普通充电产品的1/24。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 乔艳红)

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