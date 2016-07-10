版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 07:57 BJT

日本数据：6月M3货币供应额较上年同期增长2.9%--央行

路透东京7月11日 - 日本央行周一公布，日本6月M3货币供应额较上
年同期增长2.9%。
    
    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分
前值可能已修正)：
    
                  6月     5月    4月  上年6月
    M2           +3.4    +3.4    +3.4    +3.9
    M3           +2.9    +2.9*   +2.8    +3.2
    广义流动性   +1.9    +2.3*   +2.7    +4.4
    
    注：* 为修正值。
    
    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
    here
    (完)
  
 (编译 张若琪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐