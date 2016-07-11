中国基金：建议设立公募2号牌照，推动理财资金转化为FOF--协会会长

路透上海7月11日 - 中国基金业协会会长洪磊建议，应设立以基金为投资标的的公募2号牌照，为理财资金公募化提供制度通道，推动代销机构转型为真正的募集机构，承担起销售适当性职责；推动理财资金转化为公募FOF产品（基金中的基金），化解非标业务、通道业务潜在风险。

上海证券报周一引述洪磊指出，当前大量金融资产缺少长期安全、有效的投资渠道，资产管理业呼唤一场全面的供给侧改革，完成行业的自我革命，真正承担起提供普惠金融和推动产业创新的责任。

他介绍，从行业规模看，截至2016年6月末，公募基金资产规模达7.95万亿元人民币，产品数量达3,114只，是A股市场持股比例最高的专业机构投资者。

而从投资业绩看，自开放式基金成立以来至2016年6月末，偏股型基金年化收益率平均为17.47%，超出同期上证综指平均涨幅9.91个百分点；债券型基金年化收益率平均为8.38%。

洪磊谈到，从2012年以来，银、证、保等各类金融机构资产管理业务规模呈爆发式增长，其中，运作最为规范、真正做到“卖者有责、买者自负”的公募基金规模在2015年末达到8.2万亿元，仅占各类资产管理总规模的10.1%。公募基金专业能力被边缘化，结构失衡现象突出。

洪磊指出，与其他资产管理行业迅猛发展相比，公募基金作为资产管理行业标杆的基础性地位受到挑战，法律基础不统一导致监管碎片化是根本原因。分业监管同时叠加机构监管注定为金融机构的混业经营留下大量监管空白和监管套利空间，带来的负面影响十分突出。

他建议，在法律制度方面应该推动统一立法，应调整《证券法》和《基金法》立法理念，让《证券法》和《基金法》从调整机构活动转变为调整金融服务活动。

此外要推动资产管理统一立法，公募类产品必须恪守公募本质，必须面向非特定对象，保证产品结构简单，低杠杆或无杠杆，高流动性，申赎自由。必须在公募领域严格限制对优先级保本保收益的结构化分级产品，回归收益共享、风险共担的基金本质。

同时严禁公募类产品开展资金池业务、信贷业务以及承诺保本保收益，严守不“刚性兑付”的底线。私募类产品必须恪守向合格投资者募集的底线。

在监管层面，洪磊提出，应鼓励专业人士、民营机构发起设立基金管理公司，吸收专业人士、民营机构、外资机构专业管理经验和灵活管理模式，形成多元化股东结构、治理结构和激励约束机制，提升公募基金行业内在竞争力。