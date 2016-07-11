《香港报摘》--经济日报7月11日

**头版头条**

--美国非农新增职位远胜预期，一扫市场颓气，上周五外围股市受惠资金回流反弹，料为港股提供短綫支持，恒生指数 重燃修复21,000点的憧憬。

**其他**

--中国银行 副董事长、行长陈四清接受本报专访时指出，亚洲仍具有典型新兴经济体的特征，容易受累外围金融风险，金融业效率亦不高；他认为，首要目标是要防范外部危机，长远则要不断完善体系及市场建设。

--绿城服务 发售价定为每股1.99港元，接近招股价1.74-2.2港元中位数，共集资14.4亿港元，明日挂牌上市。

--联想控股 常务副总裁兼弘毅投资董事长赵令欢表示，除会考虑推动旗下投资企业到香港上市，亦会继续留意香港的投资机会。（完）

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