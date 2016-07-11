《中国重要政经日程》--7月11日-9月11日

=============================今日重要政经日程==========================

--中国与联合国在北京共同举办网络问题国际研讨会，至12日。届时，中国外交部负责人及联合国副秘书长、裁军事务高级代表金垣洙将出席开幕式，近30个国家政府代表，以及联合国相关机构、智库、企业代表将与会。

=============================近期重要政经日程==========================

7月12日（周二）

--第十八次中国欧盟领导人会晤在北京举行，至13日。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。

*--中国国务院副总理汪洋赴俄罗斯叶卡捷琳堡出席第三届中俄博览会相关活动，并同中俄总理定期会晤委员会俄方主席罗戈津副总理举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤，至14日。

7月13（周三）

*--中国国务院总理李克强对蒙古国进行正式访问，至14日。李克强总理还将于15日出席在蒙古国首都乌兰巴托举行的第十一届亚欧首脑会议，至16日。

7月23日（周六）

--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

9月11日（周日）

--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。

注: 1. *代表新增日程。