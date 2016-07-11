《香港报摘》--信报7月11日

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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**头版头条**
--港交所 新一届上市委员会上周五出炉，市场盛传新班子首个重大任务是研究提高上市门槛，并就此谘询业界。
**其他**
--紫金矿业 宣布，拟向不超过10名特定对象非公开发行最多15.53亿股A股，集资总额不超过48亿元人民币。
--华大酒店 于脱欧公投前夕以7,030万英镑买入伦敦一家设有408间客房的6层高酒店；公司的目标是未来12个月在当地的酒店客房数目增至1000间，现正洽谈另一宗酒店收购。
--香港生产力促进局属下的香港电脑保安事故协调中心公布，去年抽查的130个本地设有付款交易程序的手机应用程式（Apps）中，有44个加密存在漏洞或没有加密。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选