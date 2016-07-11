《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月11日

7月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7577港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高250.86点，或1.4%，报18,146.74点。因就业数据 意外强劲 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 价 股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 124.420 2.77 18575 9.652 中国铝业 8.570 2.76 12789 2.659 中国移动 57.260 1.38 189249 88.841 中国人寿 10.650 1.33 106569 16.524 中石油 68.150 2.99 19219 5.287 中石化 70.860 1.56 18818 5.497 汇丰控股 30.510 1.63 2607279 47.337 中电信 45.970 0.59 6425 3.566 中国联通 10.400 0.48 50690 8.068 兖州煤业 6.550 1.39 5984 5.081 华能国际 23.280 -0.43 45195 4.515 南方航空 28.660 1.31 7330 4.447 东方航空 26.620 2.94 1550 4.130 中芯国际 4.050 -0.25 17882 0.628 （完）