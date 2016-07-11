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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 08:20 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月11日

7月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.7577港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高250.86点，或1.4%，报18,146.74点。因就业数据
意外强劲 
 
    
 公司名称               ADR代码      收盘    涨跌幅  成交量    ADR折合每股普通
                                   价                          股
                                   （美元   （%）              (港元)
                                   ）                          
 中海油                            124.420  2.77     18575     9.652
 中国铝业                          8.570    2.76     12789     2.659
 中国移动                          57.260   1.38     189249    88.841
 中国人寿                          10.650   1.33     106569    16.524
 中石油                            68.150   2.99     19219     5.287
 中石化                            70.860   1.56     18818     5.497
 汇丰控股                          30.510   1.63     2607279   47.337
 中电信                            45.970   0.59     6425      3.566
 中国联通                          10.400   0.48     50690     8.068
 兖州煤业                          6.550    1.39     5984      5.081
 华能国际                          23.280   -0.43    45195     4.515
 南方航空                          28.660   1.31     7330      4.447
 东方航空                          26.620   2.94     1550      4.130
 中芯国际                          4.050    -0.25    17882     0.628
    （完）

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