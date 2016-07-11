《中国报摘》--其他报纸重要消息7月11日

路透上海7月11日 -

**上海证券报**

--中国基金业协会会长洪磊建议，应设立以基金为投资标的的公募2号牌照，为理财资金公募化提供制度通道，推动代销机构转型为真正的募集机构，承担起销售适当性职责；推动理财资金转化为公募FOF产品，化解非标业务、通道业务潜在风险。 --自知情人士处获悉，近日银监会城市银行部展开对城商行票据业务风险排查工作，要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员。其中，排查内部员工的违规行为是重点工作。

**证券时报**

--清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵表示，经济困难时期，降低金融机构资本充足率和拨备的要求，是逆周期调节的题中之义，没有银行放贷的动力和能力，经济发展走不出困境。

**东方早报**

--驰宏锌锗 拟以8.45元人民币／股的价格定向增发，募资总额不超47.03亿元，用于扩充产能、增加矿产资源储备、环保建设及偿还银行贷款。

**人民日报**

--截至6月底，中国民航全行业完成运输总周转量455.9亿吨公里、旅客运输量2.3亿人次、货邮运输量313.3万吨，同比分别增长12.5%、10.8%、4%。

**金融时报**

--周末举行的G20贸易部长会议发布G20历史上首份贸易部长声明，各国贸易部长努力将全球贸易成本降低15个百分点。(完)