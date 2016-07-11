《香港报摘》--其他报纸重要消息7月11日

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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**明报**
--发展局长陈茂波发表网志指出，有意见认为住宅售价指数连续两个月回升属楼巿转势，但他指该指数属滞后数据，是反映3-4月市场情况，香港今年上半年整体住宅成交量，较去年同期少38%。
--电讯盈科 董事总经理施立伟表示，相比其他对手，电盈业务目标是成为东南亚龙头，以迎合当地文化为主要策略，目前旗下OTT平台（即互联网多媒体）拥有逾900万名用户，有逾六成来自印度，但他坦言OTT业务投资期将长达3年。
**星岛日报**
--消息指，集资高达80亿美元的中国邮政储蓄银行，因近期人民币持续贬值，加上监管机构仍有疑虑，决定放弃以双币双股形式上市。
--万科 股权争夺战持续，一款投资万科A股的资产管理产品昨日面世，有市场人士揣测，这可能是宝能系曲线增持万科的工具，但未能证实。
**苹果日报**
--香港银行掀起新一轮按揭减价战，最少有4间银行推出以同业拆息（HIBOR）为基准加1.5厘的按揭计划，其中包括滙丰、中银 ，贷款额低至400万港元。
--消息指，政府推出专供年满65岁长者认购的银色债（Silver Bond）暂定于7月26日至8月3日公开发售，发行金额不超过30亿港元。
**东方日报**
--据悉，有“索罗斯前战友”之称的美资对冲基金Indus Capital近日曾主动接触中国移动 在北京的管理层，要求公司尽快调高派息比率。
--受累今年A股股灾影响，广发证券 率先发盈警，预期截至今年六月底止中期纯利按年跌逾五成至约38.79亿元至40.79亿元人民币。
**文汇报**
--低息环境利好置业，上周末二手交投市场迅速回暖，各大地产代理商交投量纷纷上升，其中利嘉阁录得16宗十大屋苑二手成交，创复活节假后的15周新高，亦较前一个周末上升78%。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选