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市场报道 | 2016年 7月 11日 星期一 09:06 BJT

****欧洲经济指标预测--7月11日-7月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
       
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          5月         -0.1%     +0.5%
                 (经工作日调整，较上年同期)                       --       +1.8%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             6月          --       +0.5%
    
    
    7月12日(二)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值       +0.1%      +0.1%
                                 (较上年同期)                   +0.2%      +0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                        +0.3%      +0.3%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                   6月           --       +0.9%
                         (较上年同期)                             --       -2.3%
    
        
    7月13日(三)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      6月终值      +0.2%      +0.5%
                                 (较上年同期)                   +0.3%      +0.1%
    0800 意大利CPI(较前月)                         6月终值      +0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  -0.4%      -0.4%
               HICP(较前月)                                     +0.1%      +0.1%
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.3%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                      5月        -0.7%      +1.1%
                       (较上年同期)                             +1.4%      +2.0%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值            6月         正8        正19
    
    
    7月14日(四)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 6月          --       +0.4%
                        (较上年同期)                              --       -1.2%
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        51.2
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        53.2
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       7月          --        38.2
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数     7月          --        35.5
    1100 英国央行利率决定                            7月        0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果                    0-6-3       0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    7月15日(五)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                5月          --    顺差9.18
               全球贸易收支(亿欧元)                               --    顺差45.2
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            5月          --   逆差26.02
             全球商品贸易收支(亿英镑)                             --  逆差105.26
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      5月        -1.0%      +2.5%
                       (较上年同期)                             -3.5%      -3.7%
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)          5月      顺差230    顺差275
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    6月终值      +0.2%      +0.4%
                                       (较上年同期)             +0.1%      +0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        持平      +0.2%
                                 (较上年同期)                   +0.9%      +0.8%
    
    7月18日(一)
    暂无重要经济数据公布。  (完)               
    
         
      
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