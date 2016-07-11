欧洲经济指标预测--7月11日-7月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月11日当周 7月11日(一) 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 5月 -0.1% +0.5% (经工作日调整，较上年同期) -- +1.8% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 6月 -- +0.5% 7月12日(二) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 0600 德国批发物价指数(较前月) 6月 -- +0.9% (较上年同期) -- -2.3% 7月13日(三) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.5% (较上年同期) +0.3% +0.1% 0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% HICP(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.7% +1.1% (较上年同期) +1.4% +2.0% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正8 正19 7月14日(四) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- +0.4% (较上年同期) -- -1.2% 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 51.2 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 53.2 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 38.2 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 7月 -- 35.5 1100 英国央行利率决定 7月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-6-3 0-9-0 (升息-不变-降息) 7月15日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差9.18 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差45.2 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差26.02 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差105.26 0830 英国建筑业产出(较前月) 5月 -1.0% +2.5% (较上年同期) -3.5% -3.7% 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 顺差230 顺差275 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 7月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结