《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月11日

路透台北7月11日 -

*工商时报：

--股市不振，金管会、财政部两大部会将提出救市方案。财政部将针对股利所得税、两税合一问题，着手提出中长期税改，金管会在提送给财委会书面报告提出八大措施，包括三大松绑方向：一是放宽陆客、在台陆资投资基金、外币债券；二是对保险业投资股市松绑两大RBC规范；三是松绑特色产业在台挂牌的成立时间、获利标准。

--晶圆代工龙头台积电 第二季法说会周四登场，预期董事长张忠谋将亲自现身说法，对下半年景气提出最新展望，法人则看好台积电第三季营收有机会创历史新高。

*经济日报：

--台股日均量创二年多来新低，抢救台股成交量，金管会主委丁克华开出八大药方，包括推动五大创新产业上市柜、扩大招商、海外引资及开放大陆投资人来台买基金等，以吸引资金回流股市，壮大资本市场。

--金融业者表示，由于证券商大部分的投资、经营业务已采公允价值认列损益，打“亚洲盃”比较不受会计公报影响，预期未来金融业打“亚洲盃”，将呈现证券业较为快速，银行、保险要仔细观察、估算的〞两样情〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。