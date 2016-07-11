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亚洲 | 2016年 7月 11日 星期一 09:06 BJT

《全球汇市》风险偏好升温带动美元小涨，但长期走势仍受抑制

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1038  1.1052  -0.13  +1.64  1.0860
    美元/日圆            100.81  100.53  +0.28 -16.20  120.30
    欧元/日圆         111.29  111.03  +0.23 -14.70  130.47
    美元/瑞郎            0.9830  0.9827  +0.03  -1.88  1.0018
    英镑/美元            1.2932  1.2954  -0.17 -12.25  1.4738
    美元/加元            1.3061  1.3042  +0.15  -5.62  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7028  6.7005  +0.03  +2.05  6.5680
    澳元/美元            0.7547  0.7567  -0.26  +3.74  0.7275
    新西兰元/美元        0.7282  0.7304  -0.30  +6.70  0.6825
    澳元/日圆         76.090  76.070  +0.03 -13.16  87.620
    新西兰元/日圆     73.410  73.350  +0.08 -10.45  81.980
    英镑/日圆         130.40  130.25  +0.12 -26.42  177.22
    澳元/新西兰元     1.0361  1.0357  +0.04  -2.84  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/杜明霞/陈宗琦；审校 王兴亚/李春喜/白云)

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