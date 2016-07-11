《全球汇市》风险偏好升温带动美元小涨，但长期走势仍受抑制

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1038 1.1052 -0.13 +1.64 1.0860 美元/日圆 100.81 100.53 +0.28 -16.20 120.30 欧元/日圆 111.29 111.03 +0.23 -14.70 130.47 美元/瑞郎 0.9830 0.9827 +0.03 -1.88 1.0018 英镑/美元 1.2932 1.2954 -0.17 -12.25 1.4738 美元/加元 1.3061 1.3042 +0.15 -5.62 1.3839 美元/离岸人民币 6.7028 6.7005 +0.03 +2.05 6.5680 澳元/美元 0.7547 0.7567 -0.26 +3.74 0.7275 新西兰元/美元 0.7282 0.7304 -0.30 +6.70 0.6825 澳元/日圆 76.090 76.070 +0.03 -13.16 87.620 新西兰元/日圆 73.410 73.350 +0.08 -10.45 81.980 英镑/日圆 130.40 130.25 +0.12 -26.42 177.22 澳元/新西兰元 1.0361 1.0357 +0.04 -2.84 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/陈宗琦；审校 王兴亚/李春喜/白云)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选