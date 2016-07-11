港报财经评论：港股灾后一身潺，美元资产续强顽--信报7月11日

港股灾后一身潺，美元资产续强顽/ 习广思

上周五是美国公布重要就业数据前的一个交易日，经过近期英国脱欧公投、炒央行放水，随后又爆发意大利金融风暴，投资者入市兴趣大减，态度观望为主，令港股成交额缩减至471亿港元的两个月新低。上周五也是「大时代」之后的股灾一周年，一年下来投资者财富恐怕大多有减无增，也许是时候为未来一年投资作回顾前瞻。

去年7月8日，恒生指数 单日最多曾跌2,138点，最低见22,836点，收市跌幅收窄，收报23,516点，仍跌1,459点。事隔一年，恒指上周五收报20,564点，较股灾当日收市价仍跌近3,000点，港股总市值蒸发了1.6万亿港元。

自去年9月后，港股经历过一次较似样的反弹，可惜成交额持续低迷，根本难与去年3月后的千亿成交相比。到了今年1月，散户与机构投资者又要捱一次无故暴跌，A股年初实施熔断机制，却轻易跌停并触发停市，港股跟着暴跌，短短3个星期内，恒指由22,000点水平，跌至18,500点。

跟随着A股因熔断而暴跌的是外围油价与美国加息恐慌，情况直至2月中才扭转，可是这个时候大多投资者都相当灰心，愿意留在市场积极作战者又少了一截。近期的上落市，是受外围消息带动的无定向风式市场，港股比以前更如惊弓之鸟，升跌均相当情绪化。

尽管美股形势不俗，但中港股票却被大行看死，其中瑞信调低今年中港经济增长预测，同时把恒指12个月目标价由23,000点降至22,000点，恒指现水平上升空间仅不足1,500点；国指目标价则由10,000点下调至9,000点，现水平上升空间不足500点。花旗给予国指明年中目标为9,500点，较原先预测的11,000点大幅调低。

瑞信把今年中国经济增长预测由6.6%降至6.5%，香港经济增长预测由2%削至1.3%，若美元持续强势及在加息因素之下，人民币将再度贬值，有可能触发新一轮走资潮，损害市场气氛，因而把恒指及国指目标价调低。

上周五美国公布经济数据后，美股狂升250点收市，但令人大惑不解的是美债包括10年期及30年期长债息都先升后急跌，债息再创年内新低。理论上就业数据好，资金应由债市流向股市等风险资产，现在却是风险资产与避险资产俱升，情况相当怪异。

唯一解释是，资金全线流向美元资产，英国脱欧随时有手尾跟，欧洲银行股也诸多问题，既然如此，何不买入经济条件与息口前景俱在的美元？假如这是长线趋势，美元强有利有弊，风险资产如科网股值得看高一线，尤其美国挂牌的FANG，近期股价强到不得了，香港也有一只腾讯 ，不过强美元对人民币及新兴市场货币的影响仍有待观察。

诚如大行瑞信所说，强美元对人民币的确不利，也影响投资气氛。上周美国公布数据后，安联集团首席经济顾问Mohamed El-Erian称这是「金发姑娘」式就业报告，令市场大为安心，更值得宽慰的是劳动力参与率从几十年的低位回升。

骏利资产管理格罗斯则认为，强劲的6月就业数据可能不会改变联储局何时加息的决定，因为尽管6月新增非农就业人数达28.7万超过预期，但过去3个月月均增量只有约15万人。本周宜留意美元及新兴市场货币与股市的变化，当然也要留意中国市场，人民币持续贬值始终会触动市场神经。

过去一年投资市场跌多过升，能保住一年前「大时代」炒股盈利者有多少人？如果你不是经常出入市场的短炒型投资者，切记买好股胜过炒赢市场，如一年来只以月供方式买腾讯，又或只看好美国市场而只买创科 、敏华 等股票者，当然至今仍然成绩不俗。

然而，坊间有不少散户是死抱长线买滙控 、内银股的保守一族，过去一年投资成绩应该不是十分理想，要这批保守投资者抛弃以往一套买卖方式专买腾讯，看来不是易事，要在风险与回报之间取得平衡，最好还是添加多一点新经济元素。

投资市场的新常态，是数据与消息变得非常变幻莫测，例如5月新增非农职位跌至仅3.8万，6月却暴升至逾28万；联储局在放水与加息之间，炒作空间非常大。可以预计的大趋势是，美元资产应该相当可靠，美债就不要说了，根本是非理性上涨，但美股形势还是乐观的，相信有助港股收复股灾后若干失地。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘