《路透晚报》--7月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：落实支持外贸发展措施，外贸长期向好趋势未变--副总理

中国国务院副总理汪洋最新表示，面对上半年异常严峻的进出口形势，要切实把中央出台的各项支持外贸发展的政策措施落实到位，中国外贸长期向好的趋势没有改变。

--中国数据：6月通胀基本符合预期，后续货币政策仍有松动必要

中国国家统计局公布的物价走势符合市场预期，显示随着天气转暖，食品价格回落对CPI的拉升作用减弱，而PPI同比降幅则受国际大宗商品价格回升影响进一步收窄。

--《中国数据观测》二季度GDP增速料微降至6.6%，投资下行压力增大

路透综合61家机构预测中值结果显示，中国二季度国内生产总值（GDP）同比增速预计微降至6.6%，从发电量等数据看工业生产将基本持稳，投资则受民间投资下滑拖累进一步放慢增速。

--中国经济：做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管--国家发改委

针对汛期鲜菜、瓜果等农产品价格出现明显上涨的情况，中国国家发展改革委周日发布紧急通知，要求各地价格主管部门切实做好汛期价格监测预警，加强价格调控监管，保障蔬菜等重要商品市场和价格稳定。

--《焦点》中国将在中欧峰会上兑现向欧盟基建基金投资20亿欧元的承诺

据欧盟官员表示，中国料将在周三于北京召开的中欧峰会上，兑现向欧盟新的基础设施基金投资20亿欧元的承诺，这一姿态在一定程度上是为了缓和中欧在其他问题上的紧张关系。

--《财经洞察》中国汇改接近尾声？货币政策汇率阻碍大为降低

中国6月汇率较大幅度贬值和外储意外增加的矛盾组合，让市场各方对中国货币政策及人民币汇率的未来走向再次产生较大分歧，货币政策是否“外松内紧”提振经济等成为焦点。从过往人民币兑美元汇率中间价调整机制的变化来看，人民币汇率政策的市场化程度已明显提升，除了每日汇率波动幅度等政策仍有限制外，汇改可能正接近收官。

【金融】

--中国金融：银监会对城商行票据业务风险排查，重点是员工违规行为--报载

中国银监会近期展开对城商行票据业务风险排查工作，要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员，重点是排查内部员工的违规行为，意在防范银行内控建设缺位，内部有章不循，内部检查整改无效。

--中国基金：建议设立公募2号牌照，推动理财资金转化为FOF--协会会长

中国基金业协会会长洪磊建议，应设立以基金为投资标的的公募2号牌照，为理财资金公募化提供制度通道，推动代销机构转型为真正的募集机构，承担起销售适当性职责；推动理财资金转化为公募FOF产品（基金中的基金），化解非标业务、通道业务潜在风险。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，单日净回笼600亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净回笼600亿元。

--中国煤炭：山西副省长将率队路演推介煤炭企业，与机构沟通图顺利发债

中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，该省政府和企业界人士近日将组团前往全国主要城市进行路演，以期在债券发行上获得市场认同。

--中国货币市场：大行融出平稳资金面较宽松，MLF询量支撑流动性信心

中国银行间市场资金面延续宽松，回购利率波动有限。虽然7月面临MLF(中期借贷便利)到期及缴税的不确定性，但大行融出平稳、MLF预期将续做，均支持市场对于后市流动性的信心。

--中国债市动态：现券收益率稍反弹，短期料延续震荡略强格局

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS（利率互换）稍反弹，国债期货亦小幅走弱；美国非农就业数据好于预期，此外周末政策面仍无动静，市场依旧缺乏持续推动力，短期料延续震荡略强的格局。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.2111%，10年3.2215%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年、10年期固息增发债，中标收益率为3.2111%和3.2215%，对应投标倍数为3.94倍和4.84倍。农发行稍早招标的一、三、五年固息增发债，中标收益率为2.3031%、2.7745%和2.9921%，对应投标倍数4 .17倍、3.26倍和3.45倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，波动区间狭窄机构倒量成交活跃

人民币兑美元即期早盘微升，中间价亦小幅调升。交易员称，客盘仍略偏购汇，但外围市场较为平静时，大行或继续向市场提供美元流动性，对冲客盘需求，同时并通过一篮子指数变动缓和贬值压力，预计短期贬值空间料有限。

--中国汇市：外汇交易中心的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数续创新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(8日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.66%至94.25，继续创记录新低；较2014年底则仍下跌5.75%。

--离岸人民币：东方汇理银行宝岛债以4.00%定价，募资创单一年期新高--消息

两位消息人士指出，法国东方汇理银行计划在台湾发行三年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以4.00%定价；该期宝岛债已募资逾25亿元人民币，将于近一、两个交易日中止收量。不管最终额度多少，已确定创下宝岛债单一年期券募资新高纪录。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落小幅收升，3,000点整数关口压力有待持续消化

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，今日大盘冲高回落，近期经济数据舒缓了市场对通胀的忧虑，对市场投资积极性提供一定支撑。但目前量能未能持续放大，存量资金主导下的大盘运行节奏较迟缓，成长股出现回落，显示本轮板块轮动或将告一段落，3,000点整数关口压力有待持续消化。

--《焦点》中国南方洪灾扶助措施可期，重建将令工程机械、建材等个股受益

中国南方正遭遇数十年一遇的特大洪灾，这场自1998年以来最严重的自然灾害可能对第三季经济增长形成拖累。分析人士称，短期来看对股市受灾害影响并不大，虽然短期可能推高CPI，但持续期不长，政府可能加大财政力度支持灾后重建，工程机械、建材等个股板块料将跑赢大市。

--《焦点》中国投资者加码押宝港股，以期规避人民币贬值风险

中国投资者正加码押宝港股，以期在人民币挫跌之际寻求安全避风港；人民币兑美元上周跌至2010年以来最低水准。

--香港个股：西班牙电信出售部分中国联通股票，筹资约3.64亿美元--消息人士

知情消息人士对汤森路透旗下的IFR表示，西班牙电信(Telefonica)通过出售它持有的部分中国联通0762.HK股票，筹集到约3.64亿美元。

--台股业绩：台积电6月合并营收813.9亿台币，年增35.8%