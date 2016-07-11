港报财经评论：冀北水南下，发掘港股价值面--经济日报7月9日

冀北水南下，发掘港股价值面/ 林瑞芬

港股周四弹完，周五又散，恒指 收报20,564点，跌0.7%；国指 收报8,534点，跌0.8%，大市成交额只有472亿港元。

看走势，恒指于21,000形成的阻力愈来愈大，而国指亦无把握突破9,000大阻力位。现况升升跌跌，走不出三角形迷踪阵，恒指支持为19,600，忌失；国指支持8,250左右，忌失。走出三角形，方言有较大方向启示，不然，上上落落，整固以时间换空间！

环球实体经济在2008年冲击之后，本身为疲弱，加上，现状欧盟政经前景反覆，经济前景续被大行看淡。最新据瑞信发表报告，把中、港今年经济增长预测调低，中国GDP预测由6.6%降至6.5%。由于本港经济增长转弱情况较预期为快，香港GDP预测则由2%降至1.3%。人民币兑美元滙率预测于明年由6.98进一步贬值至7.11。

企业盈利预期方面，如中国经济增长放慢，瑞信估计中国企业下半年盈利将下跌。因此，把国指未来12个月目标由10,000点降至9,000点，降幅达10%；MSCI中国指数 目标由58点降至56点，降幅3.4%；恒指未来12月目标则由23,000下调至22,000；MSCI香港指数 >由13,000点降至12,500点。

花旗估今年下半年内地GDP增长6至6.5%，通胀处于2%以下，人民币兑美元6至12个月目标看6.75。国指明年中目标9,500点。策略重点应放在消费、研发创新，国企改革及深港通成为焦点，预期深港通会在第三季内宣布，第四季实行，有望纳入本港小型股。

瑞信看中国经济面偏弱暂没起色，但市场内就有滙丰环球研究中国区证券策略主管孙瑜认为，内地PPP（公私合作）项目储备已达约10万亿元人民币，估计年底可达14万亿元，PPP项目料可成为内地经济的「稳定器」。他又预期内地PPI或改善，市场或会出现补库存，企业盈利料比上半年好。至于对股市的看法，滙丰认为股市已反映多个不利因素，预期美国加息步伐将放慢及幅度不大，中国或增加刺激措施。港股在强劲的南向资金、私有化及并购、股票回购增加等活动支持下，投资价值浮现。

一个市场，两个看法，不为意外，最终在历史中找答案！

大市前景不明，认同对恒指或国指的上升空间，不容有太大幻想。人性贪婪的本质很难改变，纵预知未来投资路波涛汹涌，只是港股的廉价投资价值面，在沪港通预期扩额下，可获强劲的南下资金支持，就保存一些希望。事实上，看到南下资金抢廉价的个股实例。如广电运通近月积极增持神州控股 ，现持股量近14.25%，所看中的是神州控股控有的内地的神州信息、神州数码、鼎捷软件及本港的慧聪网 估值，已大大超过神州控股的现市值水平。

上证昨收报2,988点，跌近1%，始终企不稳3,000楼上，对大市大升空间，很难有想像力。寄望也是惟有在个股、国企改革、供给侧改革等，改善企业的盈利面。本栏周内曾指有结构性机遇的鞍钢股份 H股逆市升2.2%，收报3.71港元，技术上，有向上完成双底上升目标至4.1港元之势。

推动股价上升的原因，是鞍钢刚发布2016年上半年度业绩预告：归属于上市公司股东净利润约3亿元，按年增长93.6%，基本每股盈利约0.041元，按年增长95.2%。

单计第二季，鞍钢录得纯利达9.15亿元，是自2010年以来的季度利润最高水平，较首季之6.15亿元亏损大有改善。第二季小型钢铁价格因投机活动而上升，是刺激第二季盈利大幅改善之重大原因。在钢材价格于今年4月见顶后已回挫，或有担心第三季表现又会打回原形，但钢铁市场传统旺季在9月，加上矿石价格维持稳定，料到第三季就不会太差。摩根大通维持鞍钢「增持」评级，H股目标价5港元；富瑞则予「持有」评级，H股目标价4.8港元。

政策而言，中期利好鞍钢。最新据国资委召开会议表示，明确中央企业化解钢铁煤炭过剩产能和处置「殭屍企业」的目标和任务。从今年开始，用五年时间压减中央企业钢铁煤炭现有产能的15%左右，争取两年内压减现有产能的10%左右。（完）

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