港报社评：女性元首冒起，祈求振兴男人废墟--信报7月11日

继铁娘子戴卓尔夫人之后，英国肯定将会诞生另一位能顶半边天的女首相，因为保守党党魁之争只剩下两名候选人，不是内政大臣文翠珊（Theresa May），就是能源国务大臣利雅华（Andrea Leadsom），任何一位凭党魁资格拜相，都是女性元首执掌政权。巾帼之争又以文翠珊呼声较高，两轮党内筛选皆大幅领先，加上利雅华口舌招尤，利用对方膝下无儿的遗憾抬高自己有子有女的母性身价，惹来党内党外抨击而影响选情，文翠珊的行情热上加热。

英国上月公投脱欧之后局势混乱，孤注一掷作出政治豪赌的首相卡梅伦输得满盘皆落索，黯然宣布十月离任。面对Brexit，尽管超过四百万人Bregret，联署要求举行第二次公投，但英国政府拒绝了，声称必须尊重公投结果。如是者，假如文翠珊冷手执个热煎堆成为首相，她必须以留欧派的身份收拾脱欧的烂摊子，在在考验其左右为难的政治智慧。有别于部分死板得来又霎时冲动的男性当家，女首相是不是拥有更加灵活变通又富于耐性的治国手腕？在前途充满未知数的后脱欧时代，英国人甚至国际社会相信会寄托希望于一位女性当家，祈求在「男人的废墟」之中振兴。巧的是，受到脱欧刺激，苏格兰一旦发动另一次独立公投，英国女首相必须周旋到底的对手亦是女性，领导苏格兰谋求「脱英」的是首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）。

无独有偶，英国的特殊盟友美国也有机会出现史上第一位女总统，两国本来是歃血为盟的「难兄难弟」，他朝则可望化作结义金兰的「难姊难妹」。按照目前的民意调查显示，民主党的希拉莉有机会在总统选战压倒共和党的特朗普，纠缠多时的「电邮门」对于这位经验丰富的资深女政客似乎没有太大杀伤力，最主要的原因是「烂苹果效应」，即使希拉莉不怎么令人满意，但口不择言古古怪怪的特普朗更加叫人吃不消。

女性元首冒起，其实在亚洲早已不乏先例，菲律宾曾经先后有过两位女总统，南韩现正执掌青瓦台的是朴槿惠，缅甸虽然名义上尚未有女总统，但有一位国家顾问兼外长昂山素姬，其地位甚至超然于总统之上，据她本人的讲法是「凌驾」。至于香港人熟悉的台湾，新任总统是民进党的蔡英文，有人形容她是武则天之后第一位华人女当家。事实上，就在台湾大选仍在拉票期间，台南寺庙鲲鯓代天府求得一支灵签名为「武则天坐天」，预兆蔡英文当选，引为一时佳话。

女性元首的特质是什么？有人说，斗争之心不会那么强，贪腐之念不会那么烈，温柔的母性较容易促进社会和谐。诚然，女性治国之道也许符合老子哲学「柔弱胜刚强」（人之生也柔弱，其死也坚强……天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜）。可是也不要忘记，女元首必定是女强人，而女强人往往野心勃勃，斗争起来不让须眉，贪腐起来不下汉子。戴卓尔夫人是福克兰战争的主催者，至于巴西总统罗塞夫，由于卷入国营石油公司的贿赂风波而被弹劾受审。

大唐武则天主政之时，有人以「牝鸡司晨」来讽刺她，意思是母鸡僭越了公鸡的职责，利用不搭调的啼叫在清晨报晓，等于篡权乱世。时代不同了，女性元首尽管也有诸般强项弱点，但世人普遍以平常心待之，甚至有些不一样的期待，希望化解男性主导之下的种种死结。

回头看看香港，明年三月的特首选举，会不会出现女性候选人？会不会最终诞生一位女特首？政务司司长林郑月娥口里曾说「官到无求胆自大」，但最近摆出的姿态却俨然有意进取，甚至提出「香港七大愿景」和「下任特首必须重启政改」等，惹人思疑是参选政纲。如果香港未来真的有一位女当家，究竟是祸是福？能否振兴男人的废墟？还看刚柔如何并济。

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