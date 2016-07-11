全球金市：金价受英退欧不确定性支撑持稳，尽管股市上涨

亚洲股市周一出现宽慰性上涨，因美国就业数据缓解了对该国经济健康状况的短线担忧，不过英国退欧的长期影响令公债收益率接近纪录低位。

美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的可能性不大。

美国雇主在过去六个月新增的就业岗位，足以让经济在年底前实现充分就业再度成为可能。但仅凭这一点，还无法促使美联储踩下升息的油门。

华尔街大型银行对于美联储是否将在2016年内升息的预期几乎对半分。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，7月5日止当周，对冲基金和投资经理再次增持COMEX期金和期银的净多头仓位，至纪录高位。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周五增加0.3%至981.26吨。

美银美林周五表示，投资者在最近一周向新兴市场债券与贵金属基金投入的资金规模创纪录高位，因为他们既想在全球收益率极低的环境下追求较高回报，又希望在经济前景暗淡的的情况下保障投资安全。 (完)

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