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市场报道 | 2016年 7月 11日 星期一 09:50 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月11日至7月18日

路透7月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AM
C-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
    
 开始日期     结束日期     公布时间   公司代码    业绩季度及公司名称
 (日-月-年)   (日-月-年)                                                                             
 11-7-2016                 NTS        AA.N        Q2 2016 美国铝业(Alcoa)
 12-7-2016                 BMO        FAST.OQ     Q2 2016 Fastenal Co 
 13-7-2016                 AMC        CSX.OQ      Q2 2016 CSX Corp 
 13-7-2016    18-7-2016    AMC        KMI.N       Q2 2016 Kinder Morgan Inc 
 13-7-2016                 AMC        YUM.N       Q2 2016 百胜集团(Yum Brands)
 14-7-2016                 BMO        DAL.N       Q2 2016 达美航空(Delta Air Line)
 14-7-2016                 BMO        PGR.N       June 2016 Progressive Corp 
 14-7-2016                 BMO        OMC.N       Q2 2016 Omnicom Group Inc 
 14-7-2016                 BMO        BLK.N       Q2 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-7-2016                 BMO        JPM.N       Q2 2016 摩根大通
 14-7-2016    18-7-2016    AMC        CTAS.OQ     Q4 2016 Cintas Corp 
 15-7-2016                 BMO        C.N         Q2 2016 花旗集团
 15-7-2016                 BMO        PNC.N       Q2 2016 PNC Financial Services Group Inc 
 15-7-2016                 BMO        USB.N       Q2 2016 U.S. Bancorp 
 15-7-2016                 12:00      WFC.N       Q2 2016 富国银行(Wells Fargo)
 18-7-2016                 BMO        HAS.OQ      Q2 2016 孩之宝(Hasbro)
 18-7-2016                 BMO        BAC.N       Q2 2016 美国银行
 18-7-2016                 BMO        JBHT.OQ     Q2 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 18-7-2016                 BMO        SCHW.N      Q2 2016 嘉信理财(Charles Schwab) - 暂定
 18-7-2016                 AMC        IBM.N       Q2 2016 IBM
 18-7-2016    22-7-2016    AMC        ZION.OQ     Q2 2016 Zions Bancorporation 
 18-7-2016                 AMC        EMC.N       Q2 2016 易安信电脑系统
 18-7-2016                 AMC        NFLX.OQ     Q2 2016 Netflix Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)

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