《美国上市公司业绩公布日程表》--7月11日至7月18日

路透7月11日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AM C-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 11-7-2016 NTS AA.N Q2 2016 美国铝业(Alcoa) 12-7-2016 BMO FAST.OQ Q2 2016 Fastenal Co 13-7-2016 AMC CSX.OQ Q2 2016 CSX Corp 13-7-2016 18-7-2016 AMC KMI.N Q2 2016 Kinder Morgan Inc 13-7-2016 AMC YUM.N Q2 2016 百胜集团(Yum Brands) 14-7-2016 BMO DAL.N Q2 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-7-2016 BMO PGR.N June 2016 Progressive Corp 14-7-2016 BMO OMC.N Q2 2016 Omnicom Group Inc 14-7-2016 BMO BLK.N Q2 2016 贝莱德(Blackrock) 14-7-2016 BMO JPM.N Q2 2016 摩根大通 14-7-2016 18-7-2016 AMC CTAS.OQ Q4 2016 Cintas Corp 15-7-2016 BMO C.N Q2 2016 花旗集团 15-7-2016 BMO PNC.N Q2 2016 PNC Financial Services Group Inc 15-7-2016 BMO USB.N Q2 2016 U.S. Bancorp 15-7-2016 12:00 WFC.N Q2 2016 富国银行(Wells Fargo) 18-7-2016 BMO HAS.OQ Q2 2016 孩之宝(Hasbro) 18-7-2016 BMO BAC.N Q2 2016 美国银行 18-7-2016 BMO JBHT.OQ Q2 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 18-7-2016 BMO SCHW.N Q2 2016 嘉信理财(Charles Schwab) - 暂定 18-7-2016 AMC IBM.N Q2 2016 IBM 18-7-2016 22-7-2016 AMC ZION.OQ Q2 2016 Zions Bancorporation 18-7-2016 AMC EMC.N Q2 2016 易安信电脑系统 18-7-2016 AMC NFLX.OQ Q2 2016 Netflix Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 徐文焰)