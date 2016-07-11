中国货币市场：大行融出平稳资金面较宽松，MLF询量支撑流动性信心

路透上海7月11日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，回购利率波动有限。虽然7月面临MLF(中期借贷便利)到期及缴税的不确定性，但大行融出平稳、MLF预期将续做，均支持市场对于后市流动性的信心。

消息人士上周五透露，中国央行当日就13日和18日的MLF(中期借贷便利)操作向部分银行询量。央行在回复路透查询的邮件中表示，综合考虑银行体系流动性状况等因素择机酌量开展操作，以保持银行体系流动性合理充裕。

上海一银行交易员称，早间大行融出规模比较稳定，就市场供需来看，还是很宽松的。本月缴税规模较大可能会对资金面有一定负面影响，但预计也要7月中才会开始显现。

上海一券商交易员指出，虽然公开市场持续净回笼，大行融出资金不怎么受影响，出七天以上资金的机构也不少，“还是看MLF续做情况吧，如果缩量明显的话可能还是会影响市场情绪。”

她认为，央行目标还是维持较为平衡的流动性。MLF目前也已成为与逆回购操作相似的常规工具，如果资金面松的话不排除会顺势缩量。至于降准预期，单从资金面的角度考虑，必要性暂不太强，“现在央妈的手段也不少，基本上不用降准的手段了。”

据路透统计，7月13日至25日，MLF到期规模总计达5,290亿元；7月16日至11月12日，将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性。

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；据此计算，单日净回笼600亿元。上周央行公开市场单周净回笼6,450亿元，为四个月以来新高。

以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9781 1.9733 +0.48

七天 2.2849 2.2934 -0.85

14天 2.5974 2.6123 -1.49 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5800 2.4250 +15.50

七天 2.3500 2.1550 +19.50

14天 2.3800 2.2600 +12.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 0.00

七天 2.4500 2.4000 +5.00

14天 2.6000 2.6200 -2.00 Shibor 其中:隔夜 1.9960 1.9960 0.00

七天 2.3230 2.3270 -0.40

三个月 2.9310 2.9360 -0.50 (完)